Європейська комісія схвалила поглинання німецького автовиробника Opel французьким автомобілебудівним концерном Peugeot Citroen (PSA).
Будь-яких додаткових умов щодо угоди антимонопольні регулятори ЄС не висунули, пише DW.
В результаті угоди PSA як автовиробник вийде на друге місце в Європі, поступившись лише німецької компанії Volkswagen. До угоди, яку сторони можуть завершити вже в цьому місяці, Opel 88 років перебував у власності американської корпорації General Motors (GM).
Про плани PSA придбати за 1,3 млрд євро у GM її дочірні фірми - німецьку Opel і британський Vauxhall стало відомо ще на початку березня.
PSA, 14% акцій якої володіє уряд Франції, вже мала кілька спільних проектів з General Motors на європейському ринку.
Американський автогігант в останні роки потерпає від збитків у Європі. Після банкрутства в 2009 році, General Motors хотів продати Opel, проте залишив його, щоб зберегти свою присутність на європейському ринку. У грудні 2013 року американська компанія продала свої 7% акцій PSA після того, як деякі спільні проекти двох компаній виявилися невдалими. Через це PSA довелося взяти кредит у французького уряду.