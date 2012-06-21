Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
В останні роки кременчуцькі машинобудівники істотно наростили випуск нових моделей автомобілів різноманітного призначення, зокрема лісовозів, вантажівок і самоскидів, значну частину яких експортують за кордон.
Найбільшим попитом вони користуються у азійських та африканських країнах.
Більше кременчуцькі автомобілебудівники стали постачати автомобілів і на внутрішній ринок, і в першу чергу для потреб місцевих ГЗК. Так, цими днями АвтоКрАЗ виконав чергове замовлення Біланівського гірничо-збагачувального комбінату, відвантаживши для них новий автомобіль-самоскид КрАЗ-7133С4, на який український виробник навісного обладнання – «Завод Кобзаренка», встановить відвал гідравлічний, призначений для підгортання снігу. Схожі зразки такої моделі самоскида вже працюють на БГЗК.
Такими машинами перевозять сипучі і навалочні вантажі всіма видами доріг. Вантажопідйомність дозволяє перевозити до 26 тонн. Основне призначення – експлуатація в кар’єрах, на розробках родовищ корисних копалин, дорожньому та промисловому будівництвах.
Також днями кременчуцькі автомобілебудівники виконали замовлення й Полтавського ГЗК, поставивши їм спецавтомобілі для перевезення вахтових бригад підприємства до місця роботи. Машини обладнані системою кондиціонування, автономного опалювання салону, дистанційним зв’язком із кабіною водія, на вікнах кузова-фургона встановили захисну сітку з можливістю її швидкого демонтажу. Розраховані на 26 посадкових місць. Сидіння м’які, з можливістю регулювання кута нахилу спинки, з пасками безпеки. Є у машини й низка інших «наворотів», якими пишаються розробники.
Крім того, завод із наддніпрянського міста відвантажив автомобільне оригінальне шасі крупній аграрній фірмі із Західного регіону. Від попередніх розробок його відрізняє наявність задньої третьої підйомної вісі, що дозволяє зменшити витрату палива і знос гуми, коли автомобіль не завантажений.
На АвтоКрАЗі розповіли, що вони готові забезпечити автопарки сільгоспвиробників технікою будь-якого призначення: зерновозами (самоскиди-зерновози КрАЗ-6511С4 та КрАЗ-5401С2 агропромисловці можуть придбати за державною програмою зі знижкою до 40%), бортовими автомобілями, шасі для встановлення спец обладнання, зокрема завантажувача сухих кормів, мобільного енергетичного засобу сільгосппризначення (автотрактора). Модельний ряд шасі КрАЗ, що виготовляються Кременчуцьким автозаводом, налічує більше 30 базових двох-, трьох-, і чотирьохвісних моделей вантажопідйомністю від 5 до 30 тонн капотного та безкапотного компонування.