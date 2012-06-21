Латвійський вчений Сергій Талк заявив, що автомобіль Tesla стане вбивцею економіки Росії.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Справа в тому, що у машини немає дірочки, куди заливати бензин. Тобто їй не потрібні ні бензин, ні нафта, з якої цей бензин виробляється. Як ви розумієте, для Росії це кінець всього», – зазначив учений.
Він зазначив, що РФ втратить основне джерело доходу, очевидно, маючи на увазі масове поширення електромобілів у світі. Також Талк нагадав, що Росія втратила провідне становище в Європі з продажу газу, і тепер займає лише 20% на європейському ринку.
«Загалом, в найближчі 15 років Російську Федерацію чекають величезні потрясіння, якщо не розпад. Я вибачаюся, парад 9 травня не на що буде провести…», – підсумував учений.