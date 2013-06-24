Підприємці та жителі сіл Тарнавка і Байраки Герцаївської громади Чернівецької області двома позашляховиками посилили автопарк підрозділів ЗСУ, в яких воюють їхні земляки

Надворі вже починало сіріти, коли ми з головою Герцаївської громади Василем Скрипкару під’їхали до міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією «Порубне». На тому боці на нас чекав позашляховик «мерседес», який небайдужі члени спільноти разом із земляками, котрі працюють за кордоном, купили для воїнів ЗСУ.

— Учора, — сказав пан Василь, — я вже пригнав один автомобіль до Герци — «вольвo». Він завтра поїде до Івано-Франківська. Звідти позашляховик заберуть наші земляки-військовослужбовці, які воюють на фронті. На передовій, казали вони нам, не вистачає саме такого мобільного транспорту. Ми вирішили допомогти.

До речі, перший внесок на купівлю позашляховиків дали жителі Тернавки — приватні підприємці батько й син Костянтин та Костянтин Абутнаріци, Сергій Чобану, Денис Абутнаріца. У Байраках гроші на транспорт збирали всім селом.

На черзі — третій позашляховик, кошти на придбання якого активно збирає Герцаївська громада. До акції долучаться місцеві благодійники, службовці, волонтери. За інформацією міського голови, нині узгоджують логістичні та юридичні питання щодо купівлі та доставки транспорту з-за кордону.

Красень-автомобіль

Доки Василь Скрипкару розповідав про перші два автомобілі, придбані в Румунії, ми пройшли український та румунський паспортні контролі. Дізнавшись про мету нашої поїздки, прикордонники обох країн побажали нам успіхів, а українським воїнам — якнайшвидше перемогти російських агресорів. Стало навіть приємно, що нашу боротьбу з небезпечним ворогом так гаряче підтримують у Румунії. Перед нами навіть засвітили зелене світло, щоб ми швидше вирішили всі питання, пов’язані з оформленням дозвільних документів на кордоні (автомобіль приїхав до «Порубного» з болгарськими номерами).

Але найбільше задоволення відчули, коли сіли в кабіну «мерседеса». Постаралися закордонні українці, купивши цей красень-автомобіль, який бездоганно виконував усі команди водія. Якими фронтовими дорогами доведеться їздити позашляховику, ні він, ні ми, звісно ж, не знали. Василь Скрипкару лише зауважив, що працювати в «мерседесі» нашим воїнам буде зручно.

Комісар вирішить

До Герци поверталися вже пізно. Василь Скрипкару ділився планами на завтра (долю «мерседеса» мав вирішити начальник 5 відділу Герцаївського райвійськкомату підполковник Сергій Мельник), розповідав, скільки гуманітарної допомоги передали на фронт члени керованої ним громади: Герца підтримує тісні зв’язки з військовослужбовцями, які воюють на Донбасі. Для них земляки з Буковини, вихідці з району, які нині працюють за кордоном, не шкодують ні грошей, ні продуктів харчування, ні промислових товарів.

Громада єдина у прагненні якнайшвидше перемогти в цій війні, зустріти живими всіх герцаївських хлопців і зажити щасливіше, ніж до 24 лютого 2022 року.

Я теж бажаю цього всім буковинцям і всім українцям.