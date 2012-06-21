Кіт Альберт відомий в інтернеті, як «Пихатий», і є справжньою зіркою соцмереж. На його сторінку в Instagram і Facebook підписані сотні тисяч людей. Альберта назвали в честь Ейнштейна, а популярність він заслужив завдяки осудливому погляду без емоцій. За сюжетом, кучерявого кота не радують ні дискотеки, ні робота в офісі, ні навіть ласощі. А от станції обслуговування Honda, навпаки, роблять його не таким суворим. Звісно, тому що це офіційні станції…
Зазначимо, кіт Альберт належить до молодої і поки що рідкісної породи Селкірк-рекс, представники якої відрізняються незвичайною «овечою» шерстю.