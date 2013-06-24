Бюро ВООЗ в Україні передало Міністерству охорони здоров’я 26 автомобілів швидкої допомоги для забезпечення невідкладних потреб пацієнтів під час війни.

«ВООЗ підтримує українську систему охорони здоров’я, яка зазнає постійних атак під час війни, шляхом надання медичних засобів та обладнання у координації з Міністерством охорони здоров’я України та іншими партнерами», — сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

До складу пожертви увійшли шість автомобілів для перевезення пацієнтів та 20 реанімобілів, обладнаних кисневими балонами, дефібриляторами, транспортними апаратами ШВЛ та іншим медичним устаткуванням, що дає змогу транспортувати тяжкопоранених пацієнтів до закладів охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко висловив вдячність Всесвітній організації охорони здоров’я за значну допомогу та всебічну підтримку. «Завдяки нашим спільним зусиллям українська медична система продовжує працювати. Уже сьогодні ці автомобілі швидкої допомоги рятуватимуть життя українців», — сказав він.

Ця пожертва стала можливою завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу.

«Із початку війни росії проти України було зруйновано сотні медичних закладів. Разом з гуманітарними партнерами, такими, як ВООЗ, і в тісній координації з українським урядом ми підтримуємо систему охорони здоров’я, щоб українські медичні працівники могли рятувати життя у всій країні», — сказала керівниця відділу гуманітарної допомоги ЄС в Україні Клаудія Амарал.

Від початку війни ВООЗ доставила в Україну понад 2000 тонн медичних засобів, що рятують життя. Серед них електрогенератори, автомобілі невідкладної допомоги, запаси кисню для медичних закладів, матеріали для надання допомоги в разі травм і проведення невідкладних оперативних втручань, медикаменти для лікування неінфекційних захворювань та багато іншого.