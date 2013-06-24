Напередодні нового року Головний сервісний центр МВС презентував автошколам плани впровадження сучасних технічних засобів та новітніх технологій у процедуру видачі посвідчення водія, повідомляє Укрінформ.

«Автошколи та сервісні центри МВС — це основа основ для підготовки кваліфікованих водіїв. Наша співпраця вкрай важлива, адже ми готуємо громадян, які стануть повноцінними учасниками дорожнього руху, і саме від їхньої підготовки залежить безпека на дорогах. Відповідальність колосальна. Але ми приймаємо виклик і впроваджуємо новітні технології у процес складання іспитів, щоб вони були максимально прозорими, доступними й ефективними», — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

На заході обговорено питання верифікації та доступу до класу для складання іспитів. Ідеться ось про що: особа, яка складає теоретичний іспит, заходитиме в екзаменаційний клас, де на вході стоятиме камера. Вона розпізнаватиме обличчя кандидата у водії, що дасть змогу направляти особу на випадково визначене в Єдиному державному реєстрі МВС робоче місце для складання теоретичного іспиту.

Щодо верифікації, то в майбутньому громадяни зможуть самостійно фотографуватися на посвідчення водія. Для цього кожен сервісний центр МВС матиме сучасне обладнання, яке дасть змогу робити це, а для ідентифікації особи використовуватимуть ідентифікаційний код та ID-картку.

Теоретичний іспит проходитимете в екзаменаційному класі за таких умов:

• FACE ID ідентифікація особи протягом усього процесу складання;

• фіксація обличчя та екрана в разі негативної відповіді на екзаменаційне питання;

• унеможливлення віддаленого доступу до робочих місць;

• контроль за поведінкою особи;

• відеофіксація процесу складання.

Заплановано виведення відео вебкамер, розміщених на робочих станціях у класі, на робоче місце екзаменатора. Це дасть змогу контролювати весь процес онлайн.

Зміни стосуватимуться і процесу практичного складання іспитів. Автомобілі в сервісних центрах МВС буде оснащено відеореєстратором із чотирма камерами — спереду, ззаду, дві проєкції салона, внутрішній монітор для контролю ракурсу та роботи відеореєстратора, сигналізаційні датчики та дублюючі педалі. Також буде випадковий вибір Єдиним державним реєстром МВС екзаменаторів та маршруту для приймання практичного іспиту.

Екзаменатор матиме електронний check-list, face-ID кандидата, змогу розпізнавати номер транспортного засобу, автоматичне надходження результатів складання до Єдиного державного реєстру МВС.

Майбутнім водіям не треба шукати для оренди вантажні автомобілі, авто із причепами, мотоцикли, якщо їх немає в сервісному центрі МВС. Тепер усі ці транспортні засоби там будуть, і кожен охочий зможе скласти практичний іспит.