Найближчим часом до України надійдуть трансформатори та сонячні панелі від японських партнерів. Про це йшлося під час зустрічі заступників Міністра енергетики Ярослава Демченкова та Світлани Гринчук із представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на чолі з віце-президентом агентства Андо Наокі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Пан Наокі запевнив, що Японія продовжить підтримку українського енергосектору, та анонсував поставки в Україну протягом найближчих місяців трансформаторів та сонячних панелей.

Ярослав Демченков подякував японській стороні за підтримку, надану українському енергетичному сектору, та наголосив на її важливому значенні для проходження зими в умовах ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Світлана Гринчук зазначила, що Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з агентством для посилення фізичного захисту енергооб’єктів. Також заступник Міністра запропонувала представникам JICA долучитися до роботи в межах електронної системи AidEnergy, яка дозволяє в онлайн-режимі знайомитися з поточними потребами енергетичних компаній України і надавати оперативну допомогу.

Андо Наокі підкреслив, що енергетична безпека має дуже важливе значення, і близько 40% допомоги, яку японська сторона надає Україні, - це підтримка енергетичного сектору країни.