Світова легенда шведський гурт ABBA здивував і потішив шанувальників, анонсувавши випуск першого за останні 40 років студійного альбому. Abba Voyage вийде в листопаді й передуватиме віртуальному концертному туру гурту. Шоу з новими піснями прозвучить під час віртуального концерту Abba Voyage, який відбудеться наступного року у травні і пройде на спеціально побудованій із цієї нагоди сцені у східному Лондоні. Концерт триватиме шість вечорів, на ньому виступатимуть віртуальні учасники групи ABBA, яким акомпануватиме живий оркестр. Прозвучать 22 найкращі хіти групи.

Над створенням віртуальних образів виконавців працювали понад 850 фахівців, використовуючи унікальну технологію фіксації руху, що дала змогу сканувати індивідуальні манери та рухи музикантів, яким усім на сьогодні понад 70 років.

Члени гурту, який розпався 1982-го, розповіли, що вирішили записати альбом після роботи над одним зі сценічних шоу. «Спочатку ми записали дві пісні, але нам здалося цього мало, і ми сказали: «Можливо, варто зробити ще кілька», — сказав натхненник групи Бенні Андерссон. Зрештою ABBA записала десять нових пісень.