Можливості поглиблення торговельно-економічного співробітництва України та Азербайджану, нарощення товарообороту, нові потенційні сфери двосторонньої співпраці обговорили Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і міністр економіки Азербайджанської Республіки Шахин Мустафаєв.
Оскільки нинішній рівень торговельно-економічної співпраці не відповідає потенціалу, серед потенційних галузей її поглиблення сторони назвали машинобудування, літакобудування, хімічну промисловість, сільське господарство й туризм, зокрема лікувальний.
«Ми абсолютно відкриті для вашого бізнесу», — наголосив Володимир Гройсман, поінформувавши про дії уряду щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, зокрема про створення Офісу залучення та підтримки інвестицій. Крім того, в жовтні відбудеться чергове засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва.
Під час візиту в Україну Шахина Мустафаєва було проведено Українсько-азербайджанський бізнес-форум, де відбулася ділова зустріч між представниками бізнесу обох країн. «Цей форум триває, ми з колегами його щойно відкрили. Політична воля є, юридичну базу вже створено, всі передумови для розвитку економічної співпраці уряди забезпечили», — зазначив поважний гість.
Він зауважив перспективи розвитку співпраці в галузі машинобудування: «Ми хотіли б скористатися досвідом України для створення можливих спільних підприємств в Азербайджані».
Обговорено також перспективи поглиблення використання транзитних можливостей обох країн. Володимир Гройсман висловив зацікавленість у використанні можливостей Транскаспійського міжнародного транспортного коридору задля збільшення інтенсивності переміщення товарів.
Він також був ініціатором проведення саміту країн-членів ГУАМ, що відбудеться 27 березня за участі зокрема віце-прем’єр-міністра Азербайджану Ісмета Аббасова. У межах саміту буде підписано документи з двосторонньої торгівлі.
Крім того, Азербайджан хоче створити торговий дім у Києві, зазначив Шахин Мустафаєв. «В Азербайджану є пропозиція і рішення для того, щоб стимулювати зростання експорту та інвестицій в Україну. Азербайджан готовий створити торговий дім у Києві», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова азербайджанського міністра. У цьому контексті він закликав до підтримки вирішення цього питання: «Ми думаємо, що за допомогою цього дому зможемо стимулювати зростання нашої торговельної співпраці».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»