Азербайджан готовий створити в Україні торговий дім з офісом в Києві для залучення в Україну іноземних інвестицій. Про це на сьогоднішній зустрічі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив міністр економіки Азербайджанської Республіки Шахин Мустафаєв, передає кореспондент УНН.
«Щоб стимулювати зростання експорту в Україну, інвестицій в Україну, Азербайджан готовий створити торговий дім в Україні, в місті Києві», — сказав Ш.Мустафаєв.
Звертаючись до Прем'єра України, він попросив український уряд про підтримку цієї ініціативи Азербайджану, додавши, що створення такого торгового дому посприяє розвитку торгових відносин між Азербайджанською Республікою та Україною.
Він зазначив також, що на рівні президентів двох держав вже був узгоджений перелік товарів, які можуть бути поставлені в Україну і з України в Азербайджан.
Нагадаємо, Україна буде збільшувати аграрний товарообіг з Азербайджаном.