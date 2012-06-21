Лідери Азербайджану, Туреччини і Грузії відкрили 826-кілометрову залізничну лінію, яка зв'язує три країни і встановлює в обхід Росії вантажний і пасажирський зв'язок між Європою і Китаєм.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Баку - Тбілісі - Карс є частиною великого Шовкового шляху, і важливо, що ми виконали цей проект власним коштом», – сказав Ердоган.
У церемонії відкриття залізниці взяли участь президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.
Поїзди виходитимуть з Баку, столиці Азербайджану, потім робитимуть зупинку в Тбілісі, мінятимуть візки під іншу колію в грузинському місті Ахалкалакі і здійснюватимуть останню зупинку в турецькому місті Карс.
Керівник будівництва на грузинській ділянці, директор ТОВ "Залізниця Марабда - Карцахі" Олег Бічіашвілі заявив, що на першому етапі пропускна здатність нової залізничної лінії становитиме п’ять мільйонів тонн вантажів за рік, але надалі її планується збільшити до 15 мільйонів.
Переговори про будівництво лінії розпочалися ще в середині 1990-х років. Передбачається, що по новій магістралі, в обхід транспортних систем Росії, перевозитимуться вантажі не лише з Азербайджану, а й держав Центральної Азії.