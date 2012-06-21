Кабінет Міністрів та Нафтогазова асоціація України підписали меморандум про створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів та задоволення потреб споживачів на період карантину та обмежень. Підпис під документом від уряду поставив очільник економічного міністерства Ігор Петрашко.

«За останні кілька тижнів ми провели багато зустрічей і дискусій з мережами АЗС. Підписання меморандуму — свідчення того, що взаєморозуміння між державою та бізнесом є: компромісні рішення знайдено. Спільними зусиллями маємо забезпечити цінову стабільність на ринку нафтопродуктів», — наголосив він.

За умовами меморандуму, Нафтогазова асоціація пропагуватиме дотримання принципів соціально відповідального ведення бізнесу для забезпечення споживачів якісними нафтопродуктами за ринковими цінами. Уряд не лише протидіятиме нелегальному виробництву та обігу пального, а й сприятиме диверсифікації джерел постачання з вітчизняних й іноземних нафтопереробних заводів.