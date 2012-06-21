Президент Петро Порошенко і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві, у місцевості Бабин Яр, із масових розстрілів євреїв розпочалося винищення мирного населення міста. Перші особи держави поклали квіти біля меморіальної плити та вшанували пам’ять загиблих. «Наш обов’язок — зберегти пам'ять про Бабин Яр і передати її наступним поколінням», — написав глава уряду на своїй сторінці у Facebook.
Вітчизняне МЗС у відповідній заяві закликало міжнародне співтовариство об’єднатися, щоб не допустити повторення подібної трагедії. У ній також наголошено, що, віддаючи шану жертвам Голокосту, не треба забувати про те, що Бабин Яр — місце спільної пам’яті для українців, євреїв, ромів, представників інших національностей. «У цей скорботний день не можна не згадати й тих, хто, ризикуючи своїм життям, рятував приречених на смерть. Понад двом тисячам українців було присвоєно високе звання Праведник народів світу», — йдеться в заяві МЗС.