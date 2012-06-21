Пенсія — чудова можливість робити те, що ви давно хотіли, але не мали часу. Це доводить 90-річна бабуся із Чехії, яка щовесни та щоліта розмальовує своє селище неймовірними візерунками, повідомляє Українська правда.
Агнєжка Каспаркова все життя працювала на землі. Любов до таких традиційних для регіону візерунків перейняла від інших місцевих жінок, пише Bored Panda.
Бабуся вийшла на пенсію 30 років тому, і відтоді розмальовує будівлі свого селища. Використовує лише маленький пензлик і синю фарбу.
«Я роблю те, що мені подобається, — розповіла пані Агнєжка. — Намагаюсь допомогти трохи прикрасити світ».