Уже вшосте в Кам’янському районі на Черкащині відбувся щорічний фестиваль-конкурс «Таланти багатодітної родини». Нині в 237 багатодітних родинах району виховують 824 дитини. І кожна з них талановита по-своєму. Виявити неординарні здібності юних допоміг фестиваль, який засвідчив: діти — не лише вокалісти, читці, танцівники, музиканти, художники, а й завзяті спортсмени, які недавно показали свої високі досягнення на всеукраїнській арені у Кропивницькому.
Не можна було не замилуватися співом і танцями, чудовою грою на народних інструментах цих відданих улюбленій справі дітей. Читці та художники також віртуозно виконували програму, підкорюючи дорослих безпосередністю, свіжим поглядом на навколишній світ. Родзинкою фестивалю стала трирічна Соломія Надворна, яка на професійному рівні декламувала вірш Тараса Шевченка «Сон».