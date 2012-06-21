Благодійна організація «Фонд Бумбураса» надає різноманітну допомогу жителям сіл Приазов’я, розташованим поблизу лінії розмежування. Нещодавно заступник голови Федерації грецьких товариств України Анна Домбай передала 70 тисяч гривень для п’яти молодих родин села Чермалик, у яких виховують по двоє і більше малих дітей. На ці кошти люди придбають корів, що допоможуть прогодувати дітлахів і дорослих, які після початку бойових дій на Донбасі втратили роботу.
Проблеми Чермалика почалися із закриття сільськогосподарських підприємств: молочної ферми, вівцеферми, свиноферми та птахоферми, які здавна гарантували роботу і годували не тільки місцевий люд, а й жителів Маріуполя й інших міст. А коли почалася гібридна війна, чимало людей залишилося не тільки без роботи, а й без засобів до існування. Попри розташування безпосередньо на лінії розмежування (водний кордон між українським селом та позиціями проросійських незаконних збройних формувань — річка Кальміус), тут шукають можливості створити нові робочі місця та зупинити виїзд звідси молодих сімей. І ці зусилля сільської громади нарешті мають підтримку і допомогу.
«Нам, селянам, для нормального життя багато не треба, а оскільки ми звикли працювати, просимо не нагодувати нас рибою, а дати вудку, — каже представник ради Чермалицького сільського товариства греків Наталія Аріх. — Ми дуже вдячні меценатові й людині щедрої душі Пантелеймонові Бумбурасу, який прийшов до нас із добрими намірами, що всіляко сприяють підтримці й розвитку села».
Отже, першими власниками коштів від «Фонду Бумбураса» для купівлі корів стали жителі Чермалика Наталія Плескач, Вікторія Лаврова, Магдалина Отставнова, Світлана Шишман та Анатолій Ткаченко. І відтепер п’ять багатодітних родин, позбавлених постійної роботи, отримавши у подарунок корів-годувальниць, зможуть забезпечувати себе молочною продукцією і поступово привчати дітей до роботи, без якої неможливий догляд за свійською худобою.