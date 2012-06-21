Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлера ФРН та президента РФ, повідомляє департамент прес-служби АП. Петро Порошенко та Ангела Меркель також обговорили ситуацію на Донбасі та подальші зусилля, в тому числі миротворчі, для забезпечення прогресу в мирному врегулюванні.
Особливу увагу Петро Порошенко приділив питанню звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях та в Росії, зокрема необхідності негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова. Окремо український та німецький лідери обговорили безпекові виклики, пов’язані з будівництвом газопроводу «Північний потік-2».
Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін збирається сьогодні по обіді відвідати Німеччину, де у палаці Мезеберг поблизу Берліна відбудуться його переговори віч-на-віч з Ангелою Меркель. Серед заявлених тем — ситуація в Україні та Сирії та антиросійські санкції. Проте до зустрічі з німецьким канцлером господар Кремля збирається заскочити до Австрії на запрошення глави австрійського зовнішньополітичного відомства Карін Кнайсль, яка цього дня бере шлюб.
В Австрії несхвально поставилися до запрошення на весільний банкет Володимира Путіна. Астрійський політолог Герхард Манготт, якого цитує DW, вважає, що це «завдає шкоди» Австрії. За його словами, майбутній візит «посилює підозру» в тому, що Австрія є «троянським конем Росії в ЄС». Крім того, за словами політолога, Путін отримує можливість продемонструвати, що він не перебуває в ізоляції, а навпаки — його раді приймати в товаристві однієї з країн Євросоюзу.
Якщо цього тижня Петро Порошенко та Володимир Путін паралельно спілкувалися з Ангелою Меркель, то наступного тижня представники української та російської влади проведуть переговори з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном. Ці зустрічі анонсувала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Джон Болтон зустрінеться з секретарем Ради нацбезпеки РФ Миколою Патрушевим у Женеві. А в Київ він прибуде наприкінці тижня, де планує взяти участь у параді з нагоди Дня незалежності та провести переговори з керівництвом держави.
Активізація американської «човникової дипломатії» у виконанні Джона Болтона не випадкова, адже у трикутнику Київ — Вашингтон — Росія за останні тижні накопичилося чимало. Зокрема, введення чергових санкцій США проти Росії через отруєння російськими спецслужбами на території Великої Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. Ці санкції призвели до стрімкого падіння курсу рубля та економічних показників РФ. Не виключено, що Джон Болтон тиснутиме на російську сторону з вимогою негайно звільнити Олега Сенцова та здійснити обмін усіх українських політичних в’язнів. Це буде перша зустріч американського високопосадовця такого рівня з представником російської влади після славнозвісного спілкування Путіна та Трампа у Гельсінкі. У Женеві Болтон дохідливо пояснить Патрушеву, що Москві не варто сприймати буквально всі заяви та обіцянки Трампа і що ніхто не збирається пробачати російському режиму ні війни в Україні, ні втручання в американські вибори, ані зухвалість російських спецслужб.