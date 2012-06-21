Площу Театральну в Ужгороді в понеділок утретє заполонив гул мотоциклів учасників всеукраїнського пробігу «За єдність». Від Закарпаття до Одеси протягом тижня вони здолають 3310 кілометрів.
Цього року їхній маршрут став довшим, адже торік кінцевим пунктом був Чонгар. Майже вдвічі збільшився і список міст, які байкери відвідають: у ньому 31 назва, а раніше було 18. На зупинках у мотобатальйон вливатимуться нові байкери з місцевих жителів.
— Головне для нас, щоб дороги були в доброму стані. В іншому немає нічого складного, — сказав один з учасників пробігу Олександр Омелюсік. — Люди всюди гарно зустрічають і радіють нам. Ми все можемо зробити тоді, коли разом. І в усіх бажання одне: щоб Україна була єдиною. Це і моя мрія.
Учасники пробігу наголошують на інтернаціональному його складі, адже серед них люди різних національностей. У повсякденні поряд з українською звучать російська, угорська, румунська, інші мови.
Фініш всеукраїнського пробігу буде 23 липня в Одесі. Дехто з байкерів проїде не всю дистанцію, але головне для них — здолати частину шляху разом, чим показати єдність прагнень і бажань зберегти цілісність України.