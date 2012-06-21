Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Байкери з усієї України зібралися в Ужгороді, щоб учетверте, стартувавши з «Мотопробігом Єдності», проїхати через усю Україну зі сходу на захід, з півночі на південь. Як повідомив його організатор Микола Спиридонов, цей мотопробіг протягом двох тижнів охопить 51 місто й містечко, у тому числі майже всі обласні центри.
Загалом півсотні байкерів о 10-ій ранку узяли старт з ужгородської площі Шандора Петефі. Надалі їх зустрічатиме і супроводжуватиме в кожній із областей, до якої в'їжджатимуть, місцева мотоспільнота. На шляху до кінцевої точки маршруту естафета передаватиметься на межі кожної з областей.
Проїхавши близько 6 тисяч кілометрів, 2 серпня вони завершать подорож на острові Хортиця у Запоріжжі. А напередодні, 1 серпня учасники мотопробігу в Чонгарі Херсонської області, що на межі з АР Крим, передадуть кримськотатарський прапор представникам анексованого півострова. Це символізуватиме територіальну цілісність України і нерозривний зв'язок із тимчасово непідконтрольною територією автономної республіки.
«Мотопробіг Єдності» відкидає причетність до діяльності жодної з політичних партій. Його учасники відмовилися від стороннього фінансування, а єдиною дозволеною символікою стали Державний український і Кримськотатарський прапори. Не допускається використовувати акцію для комерційних чи особистих цілей.
Щасливої і безаварійної дороги байкерам сьогодні вранці побажали десятки ужгородців, котрі проводжали їх сьогодні з площі в обласному центрі Закарпаття.