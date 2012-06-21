Жителям Балаклії, котрі втратили житло під час пожежі на арсеналі, почали купувати житло за кошти, що їх у сумі 9 мільйонів гривень надав Кабінет Міністрів. За інформацією Балаклійського міського голови Івана Столбового, вже куплено три квартири, проведено конкурс на придбання ще дев’яти та приватного будинку, які рішенням позачергової сесії міськради затверджено для купівлі.
«25 квартир і два приватних будинки, які постраждали внаслідок вибухів на військовому складі у Балаклії, було визнано непридатними для відновлення. Отож нам залишається придбати ще 13 квартир і приватний будинок. Уже оголошено конкурс на їх купівлю», — запевняє Іван Столбовий.