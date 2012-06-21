Справжнім першопрохідцем на Запоріжжі у виробництві вікон із металопластику стала виробничо-технічна фірма «Баланс». Вона й нині тримається в лідерах з технологій виробництва. Усе нове, що з’являється на цьому ринку, неодмінно впроваджують на «Балансі». Так, підприємство використовує останні досягнення в галузі віконних технологій: теплозбереження, звукоізоляцію, профільну систему класу «А» тощо, а фахівці співпрацюють із такими всесвітньо відомими партнерами, як KOMMERLING, Gretsch-Unitas GmbH, BKS GmbH, dr.Hann.
— Нашу виробничу фірму створено ще 1994 року, — розповідає директор «Балансу» Сергій Мельниченко. — Ми почали займатися виробництвом вікон із металопластику, що на той час було дуже рідкісним явищем. І нині в Запорізько-Дніпропетровському регіоні ми єдині, хто використовує профільну систему класу «А». Система кьоммерлінг, за якою працює «Баланс», визнана у всьому світі. До речі, багато хто намагався так працювати, та не вийшло, бо дуже дорого. А в нас є своє коло замовників. Не лише до Києва поставляємо свою продукцію, а й по всій Україні. Директор наголошує, що співпрацюють вони з тими, хто цінує якість, бо не використовують дешеві матеріали заради економії, а ставлять все найкраще, що з’являється на цьому ринку. Тобто якщо енергоощадними склопакетами нині нікого не здивуєш, то є ще склопакети з мультифункціональними якостями, як-то: сонцезахисні, теплозберігаючі. Спеціальне плівкове покриття, газонаповнення, вставки, що зменшують теплопровідність самого виробу, дають змогу економити тепло. Тобто все, що стосується теплозбереження, неодмінно використовує та пропонує «Баланс»