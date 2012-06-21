В останній день зими, 28 лютого на сцені Жовтневого палацу відбудеться показ балету Раду Поклітару «Лускунчик», передає УНН з посиланням на організаторів.
Зазначається, що балет у дві дії «Лускунчик»захопить глядача, бо секрет його популярності полягає в чарівному поєднаннікраси і казки з трагедією і глибокою психологичністю цієї вистави.
Раду Поклітару переосмислює казку незвичним чином. Це зовсім не солодка різдвяна історія, а складна, містична фантазія великого романтика, живописця внутрішнього світу Е. Т. А. Гофмана.
«Невиправний фантазер, пафосний хуліган і зворушливий цинік, Раду то прагне до вершин піднесеного, то занурюється в світ темряви. Скидаючи основи відомих класичних сюжетів, він говорить на рівних з Шекспіром, Бізе, Прокоф’євим і Чайковським. Раду творить свій танець —зухвалий, парадоксальний, витончено-пронизливий», —зазначили в прес-службі театру.