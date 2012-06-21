Генеральна прокуратура України сподівається щороку повертати кошти вкрадені членами організованого злочинного угрупування екс-президента України Віктора Януковича.
Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
«За даними державної експертизи, Янукович та його група нанесли збитків українській державі на 40 мільярдів доларів. Це річний бюджет нашої країни. От про цю суму приблизно йдеться. Я звичайно усвідомлюю, що всю суму ми не зможемо знайти»,–сказав Юрій Луценко.
За його словами ГПУ намагатиметься повертати щороку «суми співставні з цьогорічною спецконфіскацією на суму 50 мільярдів гривень».