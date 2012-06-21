У межах проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Полтавська міська рада та німецька урядова компанія Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підписали протокол про реалізацію міської цільової програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру Полтави на 2017—2020 роки. Мета програми полягає у створенні єдиного банку геопросторових даних міста та оптимізації прийняття управлінських рішень Полтавською міськрадою під час розроблення та реалізації плану інтегрованого розвитку. Передбачається, що новостворений банк дасть змогу отримувати актуальну інформацію про будівельні процеси в місті у режимі реального часу.
Полтавський міський голова Олександр Мамай повідомив, що міськрада співпрацює з німецькою урядовою організацією тривалий час, а керівник Інституту розвитку міст в Україні Матіас Брандт на прикладі своєї країни ділиться досвідом покращення різних сфер життєдіяльності міста. Співпрацюють над проектом з реконструкції парку культури та відпочинку «Перемога». Завдяки співфінансуванню GIZ цей громадський простір оновлять.
— Робота триває в різних напрямках. Сьогодні ми підписали протокол про наміри, який передбачає створення кадастрової карти, — додав голова. Місто гарантує постійне функціонування служби містобудівного кадастру та фінансування у повному обсязі.
Виконати цю програму полтавцям допоможе й уряд Швейцарії. Він профінансує вдосконалення технічної та програмної інфраструктури, необхідної для створення містобудівного кадастру. Вирішили, що в майбутньої геоінформаційної системи буде 3D-формат. На відміну від класичного, він дасть змогу розглядати об’єкти реєстрації як тривимірні.
— Завдяки застосуванню нових технологій зображуване буде якіснішим. Так можна краще побачити все, що відбувається в місті. Поліпшення системи кадастру дасть змогу отримувати надійнішу та прозорішу інформацію за потребою, — прокоментував Матіас Брандт. Створення кадастрової карти відбуватиметься за сприяння центральної служби кадастру.