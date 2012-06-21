Банк Кредит Дніпро увійшов до переліку 34 українських фінустанов – переможців конкурсного відбору Міністерства фінансів України з визначення уповноважених банків, через які мають здійснюватись виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. До участі в конкурсі були допущені банки, щодо яких упродовж останніх шести місяців Нацбанк не запроваджував особливий режим контролю за їх діяльністю та не застосовував заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій або у яких держава володіє часткою понад 75%.
«Ми вітаємо результати конкурсного відбору Міністерства фінансів, проведеного на оновлених, більш прозорих та обґрунтованих засадах. Вважаємо це важливою перемогою банківської спільноти у боротьбі проти «зарплатного рабства» і кроком до відновлення рівних умов конкуренції на фінансовому ринку країни», — зазначив «УК». Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.
За результатами 2017 року, Банк Кредит Дніпро увійшов у топ-3 в номінаціях «Корпоративний партнер» і «Агробанк» фінансового рейтингу ділового тижневика «Бізнес», а також його було відзначено в номінації «Надійний партнер для бізнесу» в рамках ІХ Всеукраїнського конкурсу «Банк року – 2017».