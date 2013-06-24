Відбудова зруйнованого житлового фонду, заохочення банків до участі в державних програмах та активне кредитування малого і середнього бізнесу, збільшення довіри до державних інституцій і банківської галузі — ці та інші теми обговорили перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та представники українських і міжнародних банків.

«Створюючи державні програми, ми намагаємося максимально заохотити до участі в них банки. Співпрацюючи з державою, банки отримують ринковий дохід, надійного позичальника і уникають надмірних ризиків. Проте спостерігаємо низьку активність через ризики війни, тому важливе завдання уряду — заохочення банків до ширшої підтримки бізнесу через кредитування, зокрема за державними програмами «єОселя» і «5—7—9%», — зазначила Юлія Свириденко.

Питання відбудови зруйнованого житлового фонду і забезпечення людей власним житлом — один із пріоритетів уряду і ключовий чинник повернення в Україну громадян, які виїхали за кордон. Залучення інвестицій в розвиток будівельної галузі, зокрема в первинний ринок, дадуть мультиплікативний ефект для економіки України. Підтримка державної програми «єОселя» широким колом банків дасть змогу збільшити кількість виданих іпотечних кредитів, що стимулюватиме галузь житлового будівництва, створення робочих місць та сплату податків у державний бюджет.

«Ми завжди враховуємо економічні інтереси банків-партнерів і їхню роль в економічному розвитку країни. Уряд готовий дослухатися до кожної пропозиції, будувати діалог і розділяти ризики. У сучасних реаліях війни маємо розуміти, що нашу безпеку і оборону забезпечують податки з бізнесу. Широкий доступ бізнесу до фінансування, активне кредитування банками — наш з вами виклик вже сьогодні», — підкреслила Юлія Свириденко.

Пропозиції, напрацьовані під час зустрічі, буде використано під час формування системних рішень для ефективного розвитку галузей економіки, повідомляє Мінекономіки.