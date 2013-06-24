Обсяги чистого роздрібного гривневого кредитного портфеля у ІІ кварталі зросли вперше від початку повномасштабного вторгнення на 4,5% передусім унаслідок відновлення карткового кредитування. Також зросли обсяги іпотечного кредитування на 2,7% завдяки видачі позик за програмою «єОселя».

Чистий гривневий корпоративний кредитний портфель протягом перших двох місяців ІІ кварталу ще скорочувався, проте у червні трохи зріс — уперше за останні 12 місяців.

«Банки пожвавлюють кредитування, а це важливе свідчення відновлення економіки, — зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. — Зменшення портфеля бізнес-кредитів у системі призупинилося, а обсяг роздрібних кредитів навіть зріс — завдяки державній програмі «єОселя» і за рахунок власних кредитних програм банків. Про сталий тренд говорити зарано, але очікування економічних агентів та споживчі настрої населення поліпшуються».

Варто додати, що у ІІ кварталі банківський сектор отримав майже такий самий прибуток, як і в попередньому, — 34 мільярди гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.