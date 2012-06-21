На Луганщині проведено понад 26 тисяч перевірок призначення соцвиплат. За підсумками верифікації соціальних виплат переселенцям, які почалися з березня 2016 року, до бюджету повернуто 1,6 мільйона гривень.
Вимоги нинішніх законів такі, що вимушено переміщені особи не повинні мати на підконтрольній території майна, доходів до початку проведення АТО і депозитів у банках. Інакше виплата адресної допомоги від держави для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг припиняється, а кошти, отримані раніше, доведеться повернути. Органи соціального захисту зобов’язані проводити такі перевірки, а банківські установи — надавати інформацію про фінансові операції таких клієнтів.
«В області щомісячну адресну грошову допомогу призначено 58,8 тисячі сімей внутрішньо переміщених осіб. На жаль, виявилося, що чимало громадян зловживають цим. Перевірка 26 465 осіб, які отримують будь-які пільги, пенсії чи соціальні виплати у зв’язку з вимушеною зміною місця проживання, показала: чимало громадян приховали від держави свої статки й доходи. Вони виявились цілком спроможними утримувати себе й родини. За підсумками проведеної роботи виявлено наявність майна на підконтрольній українській владі території у 862 вимушених переселенців, доходу на підконтрольній території до початку проведення АТО — у 5146, депозитів — у 22 847», — доповідає директор обласного департаменту соціального захисту населення Елеонора Поліщук.
Після верифікації припинено виплату щомісячної адресної допомоги 1543 особам. Серед порушень — купівля нерухомості, земельних ділянок, товарів або послуг на суму понад 50 тисяч гривень чи автомобіля.
Перевірки мали значний резонанс. У соціальних мережах люди запитують одне одного: чи не перешкодить виплатам те, що раніше користувалися короткостроковими депозитами? Як усе це контролюють, якщо, припустімо, на рахунку багато грошей, але не на депозитному? Люди четвертий рік залишаються без даху над головою, орендують житло і, цілком імовірно, заощаджують гроші, щоб влаштуватися на новому місці. Щоправда, в такому разі розраховувати на підтримку держави не варто.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»