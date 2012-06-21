Міністерство фінансів включило дев’ять банків до переліку уповноважених банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, соціальних допомог і заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Про це днями повідомили в прес-службі Мінфіну.

Так, Мінфін прийняв рішення визнати уповноваженими на такі виплати наступні банки:

банк “Січ”;

банк “Глобус”;

банк “Кліринговий дім”;

Метабанк;

Міжнародний інвестиційний банк;

Полікомбанк;

Правекс-Банк;

ТАСкомбанк;

Укрбудінвестбанк.

Таким чином, загальна кількість уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, допомог і заробітної плати працівникам бюджетних установ, досягло 43-х. 