Міністерство фінансів включило дев’ять банків до переліку уповноважених банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, соціальних допомог і заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Про це днями повідомили в прес-службі Мінфіну.
Так, Мінфін прийняв рішення визнати уповноваженими на такі виплати наступні банки:
банк “Січ”;
банк “Глобус”;
банк “Кліринговий дім”;
Метабанк;
Міжнародний інвестиційний банк;
Полікомбанк;
Правекс-Банк;
ТАСкомбанк;
Укрбудінвестбанк.
Таким чином, загальна кількість уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, допомог і заробітної плати працівникам бюджетних установ, досягло 43-х.