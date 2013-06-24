26 грудня шість українських банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України консорціумну кредитну угоду на суму 21,5 млрд грн строком на три роки під державні гарантії.

Банки державної та приватної форм власності об’єдналися для фінансування одного з підприємств оборонно­промислового комплексу України. Банком­організатором консорціумного кредиту виступив державний банк.

Реалізація угоди відкриває для оборонної індустрії нові можливості масштабування та модернізації виробництва.

«Фінансування оборонно­промислового комплексу — один з головних елементів стійкості держави під час війни. Над створенням умов для реалізації цього консорціуму Міністерство оборони працювало понад чотири місяці разом із НБУ, Мінфіном та банківським сектором. Масштаб консорціуму свідчить про готовність банків підтримувати ОПК та брати участь у зміцненні обороноздатності країни. Це означає більше зброї українського виробництва для наших захисників. Продовжуємо послідовно втілювати ініціативи задля забезпечення українського війська сучасним озброєнням. Розраховуємо на подальшу підтримку банківського сектору», — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Українські банки вже мають успішний досвід об’єднан­ня зусиль для підтримки критично важливих галузей економіки. Зокрема, раніше банківський сектор консолідувався для фінансування та кредитної підтримки енергетичного сектору України, забезпечуючи його відновлення після масованих атак рф та стабільну роботу в умовах воєнних викликів. Новий консорціумний проєкт у галузі оборонної промисловості логічно продовжує цю практику та демонструє здатність колишніх конкурентів об’єд­нуватися задля міцності країни, а фінансової системи — швидко адаптуватися до стратегічних потреб держави», — сказав голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Міноборони.