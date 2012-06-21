Каталонська “Барселона” здобула впевнену перемогу над туринським “Ювентусом” в домашньому матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Дублем відзначився нападник “синьо-гранатових” Ліонель Мессі, який вразив ворота Джанлуїджі Буффона на 45 і 69 хвилинах зустрічі. На 56 хвилині у ворота “Юве” забив Іван Ракітіч, скориставшись невдалим виносом м'яча у виконанні захисника туринців.
В іншій зустрічі групи D лісабонський “Спортинг” на виїзді обіграв “Олімпіакос” – 3:2.
Нагадаємо, головний тренер “Ювентуса” Массіміліано Аллегрі не міг розраховувати на захисника Джорджо К'єлліні і нападника Маріо Манджукич в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти каталонської “Барселони”.
Також зустріч на “Камп Ноу” пропустили півзахисник Самі Хедіра, захисники Клаудіо Маркізіо і Хеведес і дискваліфікований Куадрадо.