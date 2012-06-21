Російський співак Микола Басков попросив голову Чечні Рамзана Кадирова стати свідком на його весіллі з фотомоделлю Вікторією Лопирьовою.
Про це 18 липня на своїй сторінці в Instagram повідомив Кадиров та виклав відповідне відео.
«Шановний Рамзане Ахматовичу, користуючись нагодою, хочу попросити вас стати свідком на наших майбутніх заручинах та весіллі. Я хочу Вікторії освідчитись, тому що цю дівчину я знаю давно і всередині я її дуже люблю. І я сподіваюся, що зроблю її найщасливішою на світі, тому що моє серце належить їй», – зізнався співак і у присутності Кадирова одягнув дівчині обручку на палець.
Кадиров погодився стати свідком і пообіцяв парі усіляку підтримку.