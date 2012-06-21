У прифронтовому Маріуполі урочисто відзначили другу річницю створення 503-го окремого батальйону морської піхоти — «Борсуки», який тримає оборону на Приазовському напрямку. На базі військових у Лівобережному районі міста відбулися урочисте шикування, зустріч із місцевими жителями, демонстрація зразків зброї, нагородження бійців. А найголовнішою подією дійства стало відкриття меморіалу морським піхотинцям, які загинули в боях проти проросійських незаконних (та й законних також) збройних формувань. Над сталевим пам’ятником у вигляді фігури морського піхотинця зі зброєю і крилами за спиною працював на волонтерських засадах коваль із Токмака сусідньої Запорізької області Олександр Ракшевський. «Коли командир 503-го ОБМП Вадим Сухаревський («Борсук») запропонував створити такий пам’ятник, я погодився ще й тому, бо гібридна війна торкнулася і мого життя», — каже майстер.
Урочистості продовжилися в центрі міста на Театральній площі біля драматичного театру: тут організували «БорсукFest». У ньому взяли участь ансамбль морської піхоти та музичні колективи «Широкий лан», Riffmaster. Виступав тут і гурт TaRuta, фронтмен якого Євген Романенко запевнив, що вважає честю виступати на бойових позиціях «Борсуків» чи у прифронтових селах Приазов’я, бо йдеться про таку необхідну моральну підтримку військових і мирних жителів краю. «Морські піхотинці — наші друзі й захисники. І ми вважаємо, що ця війна — і наша також. Кожен повинен воювати на своєму місці: журналіст — з камерою чи диктофоном, музикант має писати й виконувати пісні. Адже для підтримки бойового духу іноді гарна драйвова пісня навіть сильніша за автомат Калашникова», — переконаний Євген.