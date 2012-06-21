У місті Костянтинівка, що на Донеччині, 13-річний школяр Данило Щепін, який колекціонує різноманітні монети, навідріз відмовився збирати вдома ще й батарейки — особливо ті, які вже вийшли з ладу. Навпаки, він з власної ініціативи започаткував роботу вже трьох приймальних пунктів використаних батарейок, які далі відправляють на переробку. Таке рішення виникло за цілком звичної побутової ситуації: батарейка у маминому плеєрі «сіла», її замінили на нову, а зіпсовану здати було нікуди. А коли під час пошуку правильного рішення допитливий хлопчак дізнався про всеукраїнську екологічну акцію «Батарейки, здавайтеся!», що діє з 2013 року, у нього з’явився намір приєднатися до корисної справи.
Насамперед він домовився про облаштування трьох приймальних пунктів у місцевих супермаркетах, а в креативному просторі вільних ініціатив «DRUZI», що віднедавна діє в Костянтинівці, провів пізнавальну презентацію і розповів про шкоду використаних батарейок, які зазвичай викидають куди попало. Безперечно, при цьому йому стали в пригоді й певні теоретичні знання, отримані під час екологічних занять у гімназії, де навчається. А на практиці Данилко тепер планує із початком нового навчального року створити приймальні пункти і встановити відповідні контейнери ще й у школах Костянтинівки. Нині він переймається перевезенням вже назбираних у місті батарейок до перевалочних пунктів, що працюють у Краматорську та Бахмуті.