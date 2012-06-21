«Мітинг батьків був мирним, люди висунули вимоги про створення комісії, яка б контролювала реалізацію і виконання міської цільової програми з питання розширення міського центру реабілітації для дітей з інвалідністю. Люди хочуть, аби до складу такої комісії включили представників від батьківського колективу, та нарешті встановили терміни виконання цього проекту»,— розповідає голова обласної асоціації людей з інвалідністю Микола Надулічний.
За його словами, також йшла мова про необхідність виконання владою узятих на себе гарантійних зобов'язань в питанні запуску в місті послуги «Раннє втручання». Адже завдяки пілотному проекту ЮНІСЕФ такі спеціалісти навчені за міжнародні гранди. Тепер потрібно виділити з міського бюджету гроші на оплату праці таких фахівців.
Дуже наболіле питання для сєверодончан — забезпечення нужденних дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (памперси). І вже давно ведуться розмови про таку послугу, як «соціальне таксі», але цієї послуги в місті досі немає.
До учасників акції вийшли представники влади.
«Хочеться вірити, що влада дійсно докладе зусилля для вирішення усіх названих проблем у сфері реабілітації у малюків та підлітків, з'являться у необхідній кількості якісні послуги, що дозволить одним — уникнути інвалідності, іншим - компенсувати важкі порушення функції організму. Адже мова йде про дітей!»,— підкреслює Микола Надулічний.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»