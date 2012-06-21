Президент Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Вільної Держави Баварія Хорстом Зеєхофером, який перебуває в Україні з візитом на запрошення глави Української держави. До складу делегації увійшли також голова баварського Ландтагу Барбара Штамм і державний міністр з питань Європи та міжрегіональних відносин Баварії Беата Мерк.
Сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Петро Порошенко поінформував про деструктивні кроки Росії, які вона регулярно спрямовує на підрив мінських домовленостей. Глава держави наголосив на важливості збереження санкційного тиску на Москву, що є запорукою відновлення не лише миру в Україні, а й збереження усталеного європейського порядку.
Хорст Зеєхофер підтвердив, що нормалізація співпраці з Росією можлива лише за умов виконання Москвою мінських домовленостей, повідомляє департамент прес-служби АП.
Окрему вдячність Петро Порошенко висловив Прем’єр-міністрові Зеєхоферу та голові баварського Ландтагу Штамм за підтримку й реалізацію проектів з оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок російської агресії на Донбасі.
Президент зазначив, що ухвалення Євросоюзом рішення про надання безвізового режиму для українських громадян, а також очікуване набуття чинності Угодою про асоціацію дасть змогу значно активізувати співпрацю.Торішнє значне зростання товарообороту між Україною та Баварією — результат запровадження поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Євросоюзом, результативності проведених реформ та свідчення поступового відновлення української економіки. «Ми дуже цінуємо увагу баварського бізнесу до України і готові всіляко підтримувати цей інтерес», — запевнив глава Української держави.
Петро Порошенко і Хорст Зеєхофер зустрілися з дітьми — переможцями конкурсу дитячого малюнка, присвяченого встановленню миру в Україні. Діти перебуватимуть в Баварії 5—22 липня 2017 року з ознайомчою поїздкою за підтримки Баварської державної канцелярії.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»