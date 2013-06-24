Міністерство оборони України та турецька компанія BAYKAR MAKINA уклали договір про створення в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграміповідомляє пресслужба Міноборони.

«В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво сьогодні укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією BAYKAR MAKINA. Це зроблено у розвиток Рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях», - йдеться в повідомленні.

За словами держсекретаря Міноборони України Костянтина Ващенка, центр буде створено найближчим часом.

«Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії BAYKAR за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією»”, - цитує Ващенка пресслужба.

Нагадаємо,10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.