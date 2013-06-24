Уряд Бельгії виділив 1,5 мільйона євро на придбання генераторів через бельгійську команду швидкої допомоги b-fast. Ця допомога має важливе значення для українських областей, що постраждали від терористичної атаки ворога на Каховській ГЕС. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дякую Уряду Бельгії за оперативне рішення про допомогу Україні. Додаткове обладнання допоможе енергетикам оперативніше впоратися з наслідками повені, яка сталася через теракт росіян на Каховській ГЕС. Ми дуже цінуємо підтримку партнерів у ці складні для України часи», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, 8 червня на полях засідання ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР - OECD) Герман Галущенко та Міністр енергетики Бельгії Тіна Ван дер Стратен досягли домовленості про надання Україні бельгійською стороною аварійних генераторів для подолання наслідків повені через катастрофу на Каховській ГЕС.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Бельгія спрямувала до України чотири вантажі гуманітарної допомоги у вигляді обладнання вагою понад 36 тонн.