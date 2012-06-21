На аеродромі під Черніговом фахівці Державного науково-дослідного центру Збройних сил України здійснили випробування нового українського безпілотника.
Цю технічну розробку назвали іменем мирного птаха – «Лелека-100». Безпілотник має сучасне авіаційне і радіоелектронне обладнання. Втім, авіаційний комплекс відповідає своїй назві, адже його і створено заради миру, котрий потрібно захищати.
За повідомленням прес-служби Міністерства оборони України, випробування очолював полковник Володимир Дмитрієв. На відміну від попередніх розробок, авіаційний комплекс «Лелека-100» ще маловідомий і потребує ретельного вивчення. Його виробники запевняють що літальний апарат виконує завдання з аеророзвідки на великих відстанях і є найбільш безшумним та невловимим для радарів.