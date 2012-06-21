Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
З 8 по 10 червня на Рівненщині відзначать 367-у річницю битви під Берестечком. За давньою християнською традицією, саме дев’ятої п’ятниці після Великодня в усі часи на Козацькі могили з’їжджалися люди, щоб вшанувати світлу пам’ять козаків та селян, які поклали тут свої голови за Україну в 1651 році. Адже армія польського короля втричі переважала козацько-селянське військо під проводом Богдана Хмельницького.
«Нас тут триста, як скло, товариства лягло», – писав Тарас Шевченко про Берестечко.
На території Національного історико-меморіального заповідника «Козацькі могили», що в селі Пляшева Радивилівського району, відбудеться вже традиційне патріарше богослужіння. Його очолить Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Після панахиди відбудеться урочиста хода і покладання квітів до пам’ятника героям битви, історичні реконструкції та екскурсії.