Франція і Німеччина вимагають від усіх сторін українського конфлікту забезпечити негайне припинення вогню на Донбасі, йдеться в спільній німецько-французькій заяві, поширеній за підсумками телефонних переговорів «нормандської четвірки».
Про це повідомляє інформаційне агенство Інтерфакс.
«Порушення режиму припинення вогню повинні бути зупинені негайно. Глави держави і уряду (президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель - ІФ) вимагають виконання угоди про припинення вогню від 21 червня 2017 року, досягнутого тристоронньою контактною групою в Мінську», – йдеться в документі.
Німецький і французький лідери закликали також до реалізації мінських домовленостей в повному обсязі, включаючи політичну, економічну і гуманітарну складові, питання безпеки, а також зажадали здійснити обмін полоненими за принципом «всіх на всіх» до кінця поточного року, відзначається в заяві.
Макрон і Меркель також підкреслили важливість якнайшвидшого відновлення економічних зв'язків між сторонами конфлікту.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко в ході переговорів наполягав на введенні в Донбас миротворчої місії ООН. У зв'язку з цим представник генерального секретаря ООН Фархан Хак заявив журналістам, відповідаючи на відповідні питання на брифінгу, що всесвітня організація не веде ніякої підготовки в цьому напрямку.