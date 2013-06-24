Цього року планується проведення цілої низки конференцій з питань відбудови зруйнованої російською війною економіки України, але ці заходи не мають конкурувати між собою.

Про це йшлося під час урядового брифінгу в Берліні в середу, передає Укрінформ.

«Треба подбати, щоб не було конкуренції в заходах, але щоб вони доповнювали одне одного», - заявив, зокрема, представник МЗС ФРН Крістофер Бургер. Він зазначив, що організація таких конференцій проходить у тісній координації з самою Україною.

Найближча з конференцій – Ukraine Recovery Conference – пройде 4-5 липня в швейцарському містечку Лугано. Наміри канцлера взяти участь у цьому заході в його офісі не підтверджують.

Зате точно присутньою буде очільниця Міністерства економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце. Це підтвердила представниця відомства Кай Мірьям Каппес. За її словами, там будуть розглянуті загальні принципи відбудови, й «це буде перша в серії конференцій, які попереду». Серед них і та, яку анонсував напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи результати саміту G7. Точна дата конференції поки не визначена. Йтиметься на ній про відбудову України з огляду на довгострокову перспективу.

«Конференцію, про яку оголосив Шольц, Берлін не розглядає як конкуруючу тій, що пройде на початку наступного тижня в Лугано», - запевнила представниця федерального уряду Крістіане Гоффманн.

Як повідомлялося, напередодні Шольц заявив про плани скликати спільну – G7 і ЄС - конференцію, на яку буде запрошено багато представників країн і міжнародних фінансових організацій. Він зазначив, що в питанні відбудови української економіки «йдеться про зусилля не на кілька років, а на багато років».

Раніше про плани провести донорську конференцію з допомоги Україні заявилаЧехія, яка розпочне головування в Раді ЄС з 1 липня.