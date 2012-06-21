Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, виступаючи у Бундестазі, заявила, що має «незаперечні докази» того, що Росія несе відповідальність за «зухвалу кібератаку» на німецький парламент, котра відбулася у 2015 році. Про це повідомило агентство dpa.
За словами Меркель, російські хакери атакували також і її особисту парламентську електронну пошту. Тому цей факт «порушує довіру» у співпраці між Берліном і Москвою. «Відверто кажучи, мені боляче, це неприємно, і я вважаю це просто обурливими», — сказала Ангела Меркель. Вона також наголосила, що не може не звертати увагу те, що трапилося, «попри намагання встановити добрі відносини з Росією».
Внаслідок кібератаки на Бундестаг весною 2015 року російським хакерам вдалося викрасти понад 16 гігабайт даних, включно з конфіденційним електронним листуванням депутатів. Минулого тижня німецькі ЗМІ повідомляли, що федеральна прокуратура Німеччини виписала міжнародний ордер на арешт Дмитра Бадіна, 29-річного російського хакера, який працює у російські військовій розвідці ГРУ і який причетний до скоєння кібератаки.
«Я рада, що розслідування призвели до того, що федеральний прокурор оголосив конкретну особу в розшук», — наголосила Ангела Меркель. Вона також заявила, що Росія дотримується «стратегії гібридної війни», поширюючи дезінформацію та спотворені факти, «яку ми маємо враховувати і яку ми не можемо просто ігнорувати». Водночас вона наголосила, що продовжуватиме робити все можлива заради добрих відносин із Кремлем. Тож складається враження, що загадкову душу мають не лише росіяни, а й німці також.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»