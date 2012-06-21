Геологи з університету Юти розкрили механізм, який дозволяє давньоримським бетону зберігати міцність, через що споруди часів Стародавнього Риму зберегли форму навіть через дві тисячі років. Висновки дослідників опубліковані в журналі American Mineralogist.
У ході дослідження вчені проаналізували будівельну суміш, яка була залишена у 30 році нашої ери римським архітектором Марком Вітрувієм. Вона містить вулканічний попіл, вапно і морську воду, змішані з твердими вулканічними породами. Суміш клали в дерев'яну форму і додатково занурювали в морську воду. Про те, як веде себе такий бетон з часом, вчені дізналися з кернів, що були знайдені в стародавніх бетонних будівлях гавані Поццуолі в Неаполі.
Аналіз цих кернів показав, що морська вода вимила з суміші мікрочастинки вулканічної пилу. Однак це призвело не до руйнування, а до додаткового зміцнення бетону, звільнивши простір для зростання мінералів – продуктів реакцій, що протікають між компонентами бетону. Десь через десятиліття він почав заповнюватися кристалами тоберморіта, досить рідкісного мінералу, який може формуватися і в звичайному бетоні, але – без достатнього порожнього обсягу – лише в невеликих кількостях.
За словами дослідників, морська вода, взаємодіючи з частками вулканічного попелу, веде до формування не тільки тоберморіта, але і пористого філипситу, який також виконує сполучну функцію, додатково зміцнюючи бетон.