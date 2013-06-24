Україна демонструє лідерські позиції в Європі у відмові від російських ядерних технологій, а також спільно із провідними країнами розвиває атомну галузь задля досягнення цілей кліматичної нейтральності. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко під час підписання угоди між НАЕК «Енергоатом» і американською Westinghouse щодо закупівлі обладнання для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС, який будуватимуть за технологією Westinghouse АР1000, повідомляє Міністерство енергетики.

Очільник Міненерго нагадав, що на глобальній Кліматичній конференції COP28 Україна приєдналася до провідних держав, які підтримали декларацію про збільшення втричі потужностей атомної енергетики у світі до 2050 року.

«Без цього неможливий зелений перехід і досягнення кліматичних цілей. Україна –— серед лідерів цього процесу. Ми продовжуємо розвивати атомну енергетику, не зупиняємося ні на хвилину під час війни і робитимемо великі кроки на цьому шляху наступного року», — підкреслив він.

Герман Галущенко наголосив, що цивілізований світ починає відмовлятися від ядерних технологій країни-терориста.

«Рух від росії. Україна показує лідерство для багатьох країн Європи, як це робити: ми першими диверсифікували постачання палива для блоків ВВЕР-1000. Ми першими у світі завантажили паливо американсько-українського виробництва в реактор ВВЕР-440. Ми купуємо устаткування за технологією АР1000 для Хмельницької АЕС і плануємо вже найближчим часом, після ухвалення відповідного законодавства, розпочати роботи для будівництва п’яти-шести блоків, — наголосив міністр. — Це велика програма реконструкції нашої атомної енергетики, яка істотно підсилить енергосистему і наблизить до мети, яку ми ставимо в Енергетичній стратегії: Україна — енергетичний хаб Європи».