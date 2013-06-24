Повертаємо одну з найбільш довгоочікуваних послуг у Дії — відтепер у застосунку та на порталі можна змінити місце проживання. Наразі сервіс доступний для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Зміна місця проживання — одна з найзатребуваніших послуг у Дії. Ми вдосконалили сервіс, прибрали людський фактор й автоматизували процеси. Українці зможуть швидко та зручно змінити місце проживання у своєму смартфоні. Без черг, паперів та походів до ЦНАП», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Раніше, щоб змінити місце проживання, необхідно було збирати документи, ходити до ЦНАП або профільної установи за місцем реєстрації. Спершу — щоб записатися на певний час, потім — щоб змінити місце реєстрації, а після цього ще додатково — щоб отримати витяг про місце проживання. Весь процес займав декілька днів.
З послугою в Дії не потрібно робити ці кроки, що значно зекономить час. До того ж змінити місце проживання можна з будь-якої точки світу. Відтепер для українців, які реєструються у власному житлі або житлі одноосібного власника, місце проживання змінюватиметься автоматично. Це пришвидшить процес отримання послуги і зекономить ваш час.
Щоб змінити місце проживання в застосунку Дія, ви маєте бути старше 14 років або 18, якщо змінюєте місце проживання дитини. А також мати податковий номер та ID-картку або закордонний паспорт у Дії. Власники паспортів-книжечок можуть скористатися сервісом на порталі Дія.
Щоб отримати послугу в Дії:
- авторизуйтеся в застосунку
- виберіть Послуги — Зміна місця проживання
- вкажіть, чиє місце проживання хочете змінити — своє чи дитини
- перевірте інформацію про поточне місце проживання
- виберіть адресу, за якою хочете задекларувати нове місце проживання
- зазначте свої контактні дані
- перевірте заяву та сплатіть адміністративний збір
Змінити місце проживання на порталі Дія можна за посиланням: https://diia.gov.ua/services/zmina-miscya-prozhivannya
Після цього заява надійде на опрацювання. Ви отримаєте сповіщення про результат у застосунку.
Щоб задекларувати місце проживання в житлі іншого співвласника, вам потрібна згода всіх співвласників майна.
Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
Зараз команда Мінцифри спільно з Міноборони працює над відновленням послуги зміни місця проживання для чоловіків призовного віку.
Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії