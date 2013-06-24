Україна розробила процедуру верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час зустрічі міністрів сільського господарства країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

«Ми вводимо внутрішню процедуру верифікації експорту кукурудзи, ріпаку, соняшнику, пшениці до п’яти країн ЄС. Ця процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30 днів із дня отримання заявки на експорт. Протягом цих 30 днів Україна інформує Європейську комісію та відповідну країну про отримання заявки на експорт», — підкреслив Микола Сольський.

Він наголосив, що механізм, коли експорт без погодження країни-сусіда не відбувається, максимально конструктивний та зрозумілий і враховує інтереси всіх сторін. Міністр зазначив, що Україна надіслала пропозиції, як саме діятиме такий механізм, і очікує відповідей та можливих варіантів рішень.

Микола Сольський подякував кожній країні за розуміння, бажання та можливість спілкуватися для врегулювання ситуації з українським агроекспортом.