Розвиток власного виробництва — єдина можливість для України стати самодостатньою, особливо нині, під час війни. Уряд готовий підтримувати бізнес, який працює в переробній галузі. Про це говорила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, виступаючи на X-ритейл саміті «RAU SUMMIT 2023».

«Немає у світі прикладів успішних сировинних держав. Тому ми закликаємо бізнес, який прагне розвивати виробництво, активно користуватися програмами підтримки від держави. Зокрема, програмою доступного кредитування «5—7—9%», що дає змогу переробним підприємствам отримати фінансування до 150 мільйонів гривень. Також грантовою програмою, за якою можна взяти грант до 8 мільйонів гривень, і наступного року приблизно 1000 підприємств, які виготовляють продукцію з доданою вартістю, можуть отримати таку грантову допомогу від держави на розвиток», — зазначила Юлія Свириденко. Вона звернула увагу на проблему нестачі кваліфікованих кадрів. В Україні структурне безробіття — коли працівники, які є на ринку праці, не відповідають вимогам роботодавців. Подолати цю проблему можна за рахунок навчання і перенавчання, повідомляє Мінекономіки.