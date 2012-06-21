У Великій Британії завершився тестовий проект, в рамках якого роботи провели повний цикл польових робіт без прямої участі людини. Були складнощі, але все виросло.
Автоматизація сільськогосподарських робіт — надзвичайно перспективна сфера. Останнім часом сучасні технології все активніше використовуються в аграрній сфері, хоча участь людини при цьому залишається значною. Однак тепер британці розповіли про завершення дослідницького проекту Hands Free Hectare, за яким роботи самі обробили поле, засіяли його і зібрали врожай. Люди стежили за станом землі і техніки віддалено, лише іноді втручаючись в процес робіт.
В рамках проекту, що стартував у жовтні, використовувався безпілотний трактор і безпілотний комбайн, які провели весь цикл польових робіт від засівання тестового гектара до обприскування і збирання врожаю. Для спостереження за всіма аграрними нюансами використовувалися невеликі автоматичні ровери, які збирали зразки грунту, а також дрони, що стежили за всім з повітря.
При цьому на даному етапі повної автоматизації і звільнення людини досягти не вдалось. Наприклад, трактор при посівних роботах регулярно втрачав маршрут і йшов кудись в бік, а людям доводилось хоч і дистанційно, та все ж направляти його назад. Крім того, стежити за рослинами з дрону виявилося складніше, ніж власноруч оглядати поле.
Однак в цілому автори дослідження констатують, що проект завершився успішно і показав, що повністю автоматизовані польові роботи, в принципі, можливі вже навіть сьогодні.